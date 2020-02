Pentru triumful de la Dubai, Simona Halep a intrat in posesia unui cec in valoare de 696.860 de dolari. Sportiva din Romania a depașit totalul de 36.000.000 de dolari obținuți din tenis și ocupa locul 4 intr-o ierarhie all-time. Podiumul e ocupat de Serena Williams, Venus Williams și Maria Sharapova. Pentru Simona Halep aceasta a fost finala cu numarul 37 din cariera, a doua la Dubai.„Emoții nebune! A fost un mare meci.O felicit pe adversara mea, e tanara, mai are mulți ani de jucat tenis. Mult noroc și felicitari pentru acest meci. Lovește puternic, uneori nu am putut atinge mingea.Imi place…