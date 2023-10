Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a caștigat pentru a opta oara in cariera Balonul de Aur, iar FC Barcelona și PSG (fostele cluburi ale argentinianului) au reacționat pe rețelele de socializare, dupa gala care a avut loc la Teatrul Chatelet (Paris).

- Netul s-a pus pe glume dupa ce Messi (36 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Inter Miami, a caștigat Balonul de Aur 2023, acordat pentru performanțele din sezonul 2022/2023. Erling Haaland a terminat pe locul 2, Kylian Mbappe pe 3, Kevin de Bruyne pe 4. Este al 8-lea Balon de Aur pentru argentinian,…

- Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur, pentru a opta oara, depașindu-l pe jucatorul norvegian al anului in viziunea UEFA, Erling Haaland de la Manchester City, in lupta pentru prestigiosul premiu.

- Balonul de Aur 2023. Fotbalistul argentinian Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur pentru a opta oara in cariera. Messi, in varsta de 36 de ani, a condus Argentina spre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar anul trecut. Fostul star de la Barcelona și Paris Saint-Germain s-a alaturat apoi lui Inter Miami…

- Antonela Roccuzzo, aparitie ravasitoare la gala in care Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2023. Sotia starului argentinian a intors toate privirile pe covorul rosu, la Theatre du Chatelet din Paris. Antonela l-a insotit pe Lionel Messi la gala care din capitala Frantei. I-a adus cu ea si pe cei…

- Lionel Messi nu l-a uitat pe Diego Maradona! La scurt timp dupa ce a cucerit al optulea Balon de Aur al carierei, Messi a tinut sa ii aduca un omagiu marelui Diego Armando Maradona. Fostul mare fotbalist, care a incetat din viata in 2020, ar fi implinit 63 de ani chiar in ziua in care […] The post Lionel…

- Starul argentinian Lionel Messi va primi pentru a opta oara in cariera sa trofeul Balonul de Aur, cu ocazia galei organizate la sfarsitul acestei luni de revista France Football, anunta cotidianul spaniol Sport, potrivit Agerpres.Messi (35 de ani) va fi recompensat pentru succesul inregistrat cu…

- Leo Messi face spectacol in tricoul lui Inter Miami. El a ajuns la șapte goluri marcate in patru meciuri, intre care și doua duble. Argentinianul doboara record dupa record și nu face excepție nici in MLS. Ajuns la 36 de ani, campionul mondial a bifat o premiera in cariera sa in meciul cu FC Dallas.…