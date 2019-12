Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiectul adoptat de Senat TICHETE DE MASA 2020. Proiectul legislativ prevede majorarea valorii tichetului de masa la 20 de lei, in condițiile in care suma maximala actuala a unui tichet de masa este de 15,18 lei. In expunerea de motive a proiectului, se argumenteaza ca…

- Luna decembrie vine cu ninsoare, viscol si ceata persistenta. Mai mult, valorile termice vor scadea, in medie, cu 4-6 grade fata de luna noiembrie, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Pe 30 noiembrie se sarbatoreste Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, numit și „Cel dintai chemat", pentru ca a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat, scrie dcnews.ro. Citeste si ZILE LIBERE. Ce veste, minivacante mai mari de Craciun si Revelion. Cate…

- Deoarece luna care se apropie aduce, in fiecare an, si numeroase evenimente sau petreceri, este o idee buna sa te gandesti din timp la cateva piese statement, pe care sa le adaugi in garderoba ta. Rochia rosie O piesa cu care nu poti da gresi la nici o petrecere este rochia rosie. Se potriveste perfect…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…

- Prognoza meteo iarna 2019: Cum va fi vremea de Craciun și Revelion. Luna decembrie, prima luna de iarna va avea temperaturi relativ ridicate: media valorilor termice la București va fi de 5-7 grade C, iar minimele vor cobori pana la -6 grade C.

- In ultimii ani, companiile low-cost au devenit tot mai puternice și acum avem șansa sa calatorim la niște prețuri care pareau imposibile in anii anteriori. Cu toate acestea, e adevarat ca și variațiile prețurilor sunt acum extrem de mari, ceea ce ingreuneaza mult decizia de cumparare. Poți merge de…

- Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar, concediul e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Descopera cum sa te pregatești pentru cheltuielile din concediu, grație sfaturilor trainerului…