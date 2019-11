Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, sub patronatul Instituției Prefectului Județul Covasna, Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) aduce in fața publicului covasnean spectacolul extraordinar de poezie, teatru și muzica „Dor de Eminescu”, susținut de celebrul actor Ion…

- Elevii de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Covasna sunt invitați sa participe la concursul intitulat „Cine a facut Unirea?”, inscriindu-se cu desene sau compuneri pe aceasta tema. Concursul este organizat de Asociația GRIT și de Școala Gimnaziala „Avram Iancu”, facand parte din programul manifestarilor…

- „Marturii fotografice din Valcele” – un album cu fotografii ilustrand viața valcelenilor, frumusețile și specificul locului, și realizat in cadrul unui proiect cu același nume, de catre Asociația de Tineret „Voievozii Munților” din Valcele, va fi lansat in preajma Zilei Romaniei. Volumul, aflat in…

- Maestrul Nicolae Botgros și ai sai LAUTARI din Chișinau revin la Sfantu Gheorghe, in acest an, pentru a susține spectacolul folcloric GLASUL UNIRII, IN INIMA ROMANIEI, care va fi organizat in cadrul activitaților dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Bucuria din sufletele celor aproape 1500 de spectatori …

- Asociația „Vadon” da startul unei noi ediții a programului de activitați educative derulat sub genericul „Sa invațam impreuna”, preșcolarii și elevii ciclului primar putand fi inscriși, in aceasta perioada. Programul se va desfașura in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna, incepand…

- Tinerii talentați, inscriși la licee din țara se pot inscrie in programul de burse adresat lor și derulat de Asociația „Școala de valori” sub genericul „Bursele StArt”. Programul Bursele stART reprezinta un program de burse creat special pentru tinerii talentați prin intermediul caruia oferim, timp…

- Manifestarea, dedicata satului tradițional romanesc, va urmari aceleași obiective principale enunțate la prima ediție, de promovare a costumului popular, cantecelor și dansurile populare de o frumusețe fara seaman, dar și – a propus in mod expres prezentarea de costume populare tradiționale purtate…

- La poalele crestelor semete ale Ciucasului a avut loc duminica, in prima zi a lunii septembrie, a 47-a ediție a Festivalului Ciobanașul, eveniment cultural organizat de Primaria Orașului Intorsura Buzaului, in colaborare cu Asociația „Cununa Carpaților” și Casa de Cultura din localitate. Inceputa așa…