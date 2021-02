Stiri pe aceeasi tema

- In Suedia, sala care gazduia in mod tradițional banchetul Nobel, a fost transformata in centru de vaccinare impotriva COVID-19. Este vorba despre Sala Albastra din cladirea primariei din Stockholm, de 1500 de metri patrați. In fiecare an cercetatori de top, politicieni și membri ai familiilor regale…

Cercetatori de top, politicieni și familii regale se adunau aici anual pentru Banchetul Nobel, insa regulile s-au schimbat. Anul trecut, banchetul a fost anulat din cauza pandemiei, iar acum, incaperea de 1.500 de metri patrați este cum nu se poate mai buna pentru imunizarea populației.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.657 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 780 vaccinuri, din care 231 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat…

- Consilierii judeteni au fost convocati in sedinta de indata pentru a aproba transmiterea in administrarea Consiliului Local Constanta a unor spatii din interiorul Pavilionului Exdpozitional Proiectul face referire la transmiterea in administrarea Primariei Municipiului Constanta, pentru o perioada de…

- Cantina Primariei Municipiului Adjud va fi transformata in Centru de vaccinare impotriva COVID-19. Decizia a fost luata de plenul Consiliului Local al Municipiului Adjud in ședința extraordinara care a avut loc luni. Astfel, plenul Consiliului Local a aprobat proiectul de hotarare privind acordarea…

- Sedinta la Consiliul Judetean Constanta.Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta extraordinara, de indata, astazi,la ora 13.00, in sistem videoconferinta.Un singur proiect se afla pe ordinea de zi:Proiectul de hotarare nr.1 privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor…

- Consiliul Local Odobești a aprobat ieri un proiect de hotarare prin care a schimbat temporar destinația Salii de Sport din localitate in Centru zonal de vaccinare anti Covid-19. In acest centru ar urma sa se vaccineze toți cetațenii din localitațile de pe Valea Milcovului. „Ca urmare a adresei primita…

- Un numar de 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor functiona in judetul Timis, din care 17 vor fi la Timisoara si doua la Lugoj. Astfel de centre vor mai functiona in orasele din judetul Timis, dar si in localitatile aflate in apropierea municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat…