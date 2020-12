Suedia: Regele Carl Gustaf afirmă că strategia suedeză de combatere a pandemiei a eșuat Regele suedez Carl Gustaf al XVI-lea spune ca 2020 a fost un an groaznic și a recunoscut ca strategia țarii de combatere a pandemiei a eșuat. Suedia a inregistrat aproape 350.000 de infecții cu coronavirusul și peste 7.800 de decese cauzate de COVID-19. Țara nordica a fost dur criticata din cauza abordarii sale neconvenționale de gestionare a pandemiei care se bazeaza doar pe recomandari, fara nicio restricție. „Cred ca am eșuat. Avem un numar mare de persoane care au murit și asta este ingrozitor”, a declarat regele in cadrul emisiunii. „Poporul suedez a suferit enorm in condiții dificile. Ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

