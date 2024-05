Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in campanie electorala, premierul Marcel Ciolacu a vizitat, miercuri, fabrica Cris-Tim, prilej cu care a aruncat cu superlative. ”Am vazut azi ce inseamna o companie romaneasca performanta și capabila sa se lupte cu multinaționalele din industria alimentara tocmai pentru ca face produse de calitate,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a explicat ca sunt necesare mai multe proceduri legislative prin care sa fie reglementat adaosul comercial si sa fie incurajat comertul cu produse romanesti, produse care in prezent au un adaos comercial mai mare decat cele din import. El a mai…

- „Vedem produse romanesti cu adaos comercial foarte mare, iar produsele care vin din import au un adaos comercial foarte mic. Ne dorim foarte mult ca toti romanii sa aiba acces la alimente romanesti in retail si la preturi corecte. Mai mult de atat, aceasta ordonanta sau proiect de lege care va veni,…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Ștefan Oprea, a spus, miercuri, in plenul Senatului, ca proiectul privind drona romaneasca este unul in care crede și mai multe companii romanești au produse deja foarte performante.Oprea a spus ca are mare incredere in drona romaneasca.„Despre…

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- „Sustin amendamentul depus astazi in Parlament de PSD, amendament care prelungeste plafonarea adaosurilor la preturile alimentelor de baza pana la 31 decembrie 2024! Este o masura absolut justificata pana cand inflatia va ajunge sub 5% la finele anului, conform datelor BNR”, a scris Marcel Ciolacu,…

- Noile date prezentate de Institutul Național de Statistica (INS) reprezinta o veste buna pentru romani. Inflația a reintrat pe trend de scadere, ajungand la 7,2% in februarie 2024. Acesta reprezinta un avans semnificativ in comparație cu anul trecut, cand ajunsese la 15,5%. BNR avertiza la acea vreme…