Accident mortal la cativa kilometri de Lugoj

Un barbat si-a pierdut viata, joi dimineata, intr-un accident grav petrecut in zona localitatii Olosag. Victima a fost surprinsa si accidentata in timp ce se afla pe marginea soselei, de o masina condusa de o femeie. Se pare ca soferita in varsta de 34 de ani, din Stiuca, nu l-a observat la timp barbatul care se… [citeste mai departe]