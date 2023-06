Stiri pe aceeasi tema

- Noi piste in ancheta cu privire la sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 si 2 - care leaga Rusia si Germania - conduc la Ucraina, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul german Der Spiegel, relateaza AFP. Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier - "Andromeda" -, care ar fi fost folosit…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Intre 2019 și 2021, procentul de copii la risc de saracie și excluziune sociala a crescut in țara noastra cu peste doua procente: de la 39,1% la 41,5%, conform unui raport al organizației Salvați Copiii. Continuam sa avem o situație unica in Europa: aproape jumatate (45%) dintre mamele din UE cu varsta…

- Deși americanii, Europa și aliații lor se bat cu pumnul in piept ca lovesc in finanțele Rusiei prin sancțiuni, acestea par sa fie doar pe hartie. Exporturile de petrol rusești au ajuns la cel mai mare nivel de la invazia Ucrainei. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se așteapta ca Sars-Cov-2 sa treaca ”intr-o faza de incidența scazuta, cu potențiale varfuri, mai ales in sezoanele reci, cand in spații inchise sunt mulți oameni”, transmit 20 Minutes și AFP. Faza pandemica pare ca se estompeaza, totuși Covid-19 nu va disparea.…

- Intrucat Romania este pe locul intai in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, ministrul Sanatații a declarat ca ia in calcul ca aceste medicamente sa nu mai poata fi eliberate nici macar pe baza de prescripție simpla. ”Prescrierea de antibiotice trebuie sa fie potrivita cu boala, in sensul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spera sa coboare anul acesta nivelul alertei maxime cu privire la virusul Covid-19 si estimeaza ca epidemia este pe punctul de a mai reprezenta doar o amenintare asemanatoare gripei de sezon, relateaza news.ro , cu referire la AFP.