Suedia: Nouă polițiști răniți într-o manifestație împotriva extremei drepte Manifestantii care denuntau intentia unui mic grup de extrema dreapta de a arde un Coran la Orebro, in centrul Suediei, au atacat vineri politia, facand, potrivit autoritatilor, cel putin noua raniti printre fortele de ordine, scrie AFP. Cu putin timp inainte de orele 19.00 (17.00 GMT), politia indica intr-un comunicat ca „un total de patru politisti (au fost) raniti – unul dintre fiind lovit cu o piatra pe cap”. „Un membru al publicului a fost si el ranit dupa ce a fost lovit in cap de o bolovan”, s-a precizat. Putin mai tarziu, in randul politiei a fost anuntat al cincilea ranit. O purtatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat”, a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…

- Duminica neagra in Belgia, unde ziua a inceput cu un incident tragic. O mașina a intrat cu viteza intr-o mulțime de oameni care pregateau un carnaval ce trebuia sa aiba astazi loc intr-o localitate de langa Bruxelles. Cel puțin 6 oameni au murit și zeci au fost raniți.

- Atacul a avut loc la carnavalul de la Strepy-Bracquegnies. De nicaieri, o mașina a intrat in mulțimea care se adunase la festival. Cel puțin patru oameni au murit, 12 au fost raniți grav și 20 raniți ușor.Planul comunal de urgența a fost declanșat de primar. Spitalul Jolimont a intrat in faza de pre-alerta.…

- Cel puțin persoane au murit dupa ce o mașina a intrat in mulțimea de oameni stransa la un carnaval in orasul Strepy-Bracquegnies, din sudul Belgiei, la primele ore ale diminetii. Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis autoritațile locale.

- Liderii UE nu reușesc sa stabileasca o data pentru a pune capat dependenței energetice de Rusia. Propunerea Comisiei Europene pentru o data limita pentru 2027 va fi discutata in luna mai. Intr-un comunicat publicat vineri, dupa un summit la Versailles, in Franța, liderii UE au spus ca țarile blocului…

- Pentru prima data in Europa, cainele politist a fost folosit in anul 1859, de catre patrulele de politie nocturne din orasul flamand Ghent, din Belgia. Exemplul a fost urmat de catre politiile din statele vecine precum Germania, Franta, Austria si Ungaria, care au recunoscut potentialul cainelui politist,…

- Uriașa mișcare de protest din Canada ”Truck Convoy” a ajuns și in Europa. Asemeni colegilor din Canada, șoferii de camioane din Europa alcatuiesc un convoi uriaș de camioane și TIR-uri pentru a marșalui prin Europa. Convoiul se formeaza in Finlanda și va traversa mai multe țari europene, inclusiv…