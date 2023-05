Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2023. Loreen a cucerit europenii cu piesa "Tattoo". Pe locul doi s-a clasat reprezentanta Finlandei, iar locul trei a fost ocupat de catre Israel.

- Marea finala Eurovision Song Contest - cel mai mare și renumit eveniment muzical din Europa, are loc astazi cu incepere de la 22:00. Pasha Parfeni și echipa sa va evolua in aceasta seara pe scena din Liverpool sub numarul 18.

- Marea finala a Eurovision 2023 va avea loc pe 13 mai. Iar reprezentantul țarii noastre, Pasha Parfeni, cu piesa „Soarele și luna”, va urca pe scena de la Liverpool cu numarul 18.In finala Eurovision vor evolua 26 de țari.

- Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia si Slovenia sunt cele zece tari care s-au calificat din a doua semifinala in marea finala Eurovision 2023 de la Liverpool. Dupa incheierea și celei de-a doua semifinale, Romania a ratat, de aceasta data, calificarea in finala…

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, Pasha Parfeni, pleaca la Liverpool (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) , unde se va desfașura marea competiție muzicala. Pasha Parfeni este insoțit de Yuliana Parfeni, trextiera și de naistul Sergiu Borș. {{674112}}Pe…

- Revedere plina de emoții in Spania, acolo unde reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Pasha Parfeni, și interpreta din Suedia, Loreen, s-au reintilnit dupa ce, acum 11 ani, au cintat pe aceeași scena. Revederea a avut loc in cadrul turneului de promovare a pieselor pentru concursul internațional…

- Parlamentul Ungariei a aprobat luni, 27 martie, proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO, aducand țara nordica cu un pas mai aproape de a fi membra a Alianței Nord-Atlantice, transmite The Guardian. Cererea a fost ratificata cu o larga majoritate de 182 de voturi din 199 de mandate,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice aderarea acestei tari, nu insa si pe cea a Suediei, transmit agentiile AFP, Reuters si EFE, preluate de Agerpres.