Stiri pe aceeasi tema

- Inalțimea gardului este de peste doi metri. Acesta vine in continuarea gardului din jurul Pieței Lafayette și nu permite protestatarilor sa se apropie de Casa Alba. Tot la Washington, Garda Naționala a SUA și-a consolidat prezența. Filmarile facute in oraș arata cum militarii patruleaza strazile…

- CHIȘINAU, 5 iun - Sputnik. Purtatorul de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a comentat declarațiile facute de adjunctul secretarului de stat american David Schenker, potrivit caruia Rusia ar trebui „sa paraseasca Orientul Mijlociu” pentru ca acolo joaca un ”rol distructiv”, indemnandu-l…

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a semnat pe 3 iunie un decret prin care a demis Guvernul, a informat postul de televiziune de stat ”Belarus 1”. © Sputnik / Miroslav Rotari Lukașenko promite ca in Belarus nu va muri nimeni de COVID-19 Anterior, Lukașenko…

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. In Statele Unite, poliția a impușcat de mai multe ori cu gloanțe de cauciuc in producatorul Sputnik, Nicole Russell, care reflecta protestele de la Casa Alba, deși a prezentat legitimația de presa. ”Am fost langa Casa Alba, <...> cand poliția a inceput sa traga…

- La Washington, a fost decretata stare de asediu pentru capitala Statelor Unite și Districtul Columbia. Decizia a fost luata dupa ce noi manifestatii violente au avut loc in apropiere de Casa Alba – iar masura a fost anuntata de primarul orasului, Muriel Bowser. Protestatarii care nu au respectat…

- CHIȘINAU, 17 mai - Sputnik. Autoritațile americane pot reinnoi parțial finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Acest lucru a fost anunțat de Fox News, facand referire la o scrisoare adresata directorului general OMS Tedros Adhanom Gebreyesus. S-a dovedit ca organizația va fi finanțata…

- CHIȘINAU, 17 mai - Sputnik. Consiliului de coordonare a compatrioților ruși ”Pobebda” a negat informațiile potrivit carora un element al clopotului a fost furat la Complexul Memorial Eternitate din Chișinau. Mai devreme, mass-media moldoveneasca a scris despre clopotul de la Memorial ar fi…

- BUCUREȘTI, 30 apr – Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Rusia a depașit 100 de mii, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7099 de cazuri noi, anunța Centrul operativ pentru combaterea COVID-19. © Photo : фонд «Гуманитарный мир»In premiera in istoria TV: cum va avea…