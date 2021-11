Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul suedez al finantelor, Magdalena Andersson, este cu un pas mai aproape de a deveni prima femeie in functia de prim-ministru al tarii, dupa ce presedintele parlamentului, Andreas Norlen, a mandatat-o joi cu misiunea de a forma guvernul, transmite dpa. Presedintele parlamentului a declarat,…

- Liderul social-democrat, care se afla la putere de sapte ani, fragilizat de o criza politica la inceputul verii, a anunțat in august ca va renunța la funcție luna aceasta, cu mai putin de un an inaintea alegerilor prevazute in septembrie 2022. Magdalena Andersson, aleasa in noiembrie la sefia partidului…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, a evitat sa spuna ce funcție și-ar dori, in urma negocierilor cu liberalii, mulțumindu-se sa transmita ca are deja cea mai buna funcție. Intrebat luni, inaintea intalnirii pe care o va avea cu liderii liberali, daca iși dorește sa fie premier sau președintele…

- Premierul social-democrat al Suediei, Stefan Lofven, va demisiona în viitorul apropiat, relateaza Agerpres citând DPA. O purtatoare de cuvânt a lui Lofven a declarat duminica agentiei germane de presa ca prim-ministrul îsi va înainte demisia la începutul saptamânii…

- Magdalena Andersson, ministrul suedez al finantelor, a fost aleasa joi șefa Partidului Social Democrat, prima etapa înainte de a-i succeda premierului demisionar Stefan Lofven, cu conditia sa obtina si un vot favorabil în parlament, relateaza AFP.Aceasta economista si fosta înotatoare…

- Ministrul suedez al finantelor, Magdalena Andersson, a fost aleasa joi in fruntea Partidului Social Democrat, prima etapa inainte de a-i succeda premierului demisionar Stefan Lofven, cu conditia sa obtina si un vot favorabil in parlament, relateaza AFP. Economista si fosta inotatoare de elita…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a afirmat, luni seara, ca este nevoie de negocieri care sa duca la gasirea unei solutii, care, chiar daca va fi tranzitorie, sa asigure o larga majoritate in Parlament pentru investirea unui Guvern. Rafila a afirmat ca nu face speculatii cu privire la o potentiala propunere…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a declarat ca nu va demisiona din functie, insa a precizat ca poate fi demisa in plenul Senatului, cu votul senatorilor PNL si PSD. „Sunt foarte multi oameni care si-ar dori functia mea, dar nu se va intampla acest lucru. Cat priveste iesirea de guvernare,…