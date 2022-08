Suedia: Companiile şi gospodăriile primesc 5,8 miliarde de dolari pentru a compensa majorarea facturilor la energie Guvernul suedez a anuntat miercuri ca va acorda companiilor si gospodariilor aproximativ 60 de miliarde de coroane (5,8 miliarde de dolari), pentru a atenua povara cresterii pretului electricitatii, transmite Reuters. Pretul la energie a atins un nivel record dupa ce Rusia a invadat Ucraina, chiar daca Suedia este un exportator net de electricitate si productia sa este dominata de energia hidro, nucleara si eoliana. „Cand vine vorba de sectorul energiei, suntem intr-o situatie care seamana cu o economie in timp de razboi. Avem la electricitate si gaze preturi pe care nu le-am mai avut niciodata”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto rus Avtovaz, care a fost nevoit sa isi suspende o parte din productie din cauza sanctiunilor internationale si a lipsei de componente, a anuntat miercuri ca a decis sa le ofere muncitorilor de la uzina din Izhevsk salarii compensatorii in valoare de 3.000 de dolari daca parasesc voluntar…

- Ucraina vrea un imprumut de circa 20 de miliarde de dolari de la FMI pana la sfarșitul acestui an pentru sprijinirea economiei, afectata de razboiul cu Rusia, a anunțat guvernatorul Bancii centrale, Kyrylo Shevchenko, citata de Reuters.

- Ucraina a recoltat deja 6,5 milioane de tone din noua sa recolta, a anuntat vineri premierul Denis Smigal, transmite Reuters. „Guvernul este implicat masiv in sprijinirea sectorului agricol – au fost acordate imprumuturi accesibile de peste 40 miliarde de grivne (1,09 miliarde de dolari)”, a precizat…

- Guvernul rus a decis duminica sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea soarelui, de la finele…

- Spania va introduce, temporar, taxe pe banci si companiile din energie, care ar urma sa genereze venituri de aproximativ sapte miliarde de euro in 2023-2024, bani care vor finanta politicile destinate sa ii ajute pe spanioli sa faca fata cresterii preturilor la energie si inflatiei, a declarat marti…

- Rata anuala a inflatiei in Spania a depasit 10% in iunie, pentru prima data din aprilie 1985, pe fondul majorarii preturilor energiei, arata datele preliminare publicate miercuri de Institutul de Statistica (INE), transmite Reuters. Inflatia a urcat de la 8,7% in mai la 10,2% in iunie, in timp ce analistii…

- Guvernul spaniol a aprobat un pachet de masuri de noua miliarde de euro, menit sa ajute cele mai vulnerabile gospodarii sa faca fata cresterii pretului energiei si majorarii inflatiei, inclusiv subventii pentru transport si o reducere de 80% a impozitelor la facturile de energie, transmite Reuters.…

- Statele G7 au fost de acord sa aloce 18,4 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina sa-și indeplineasca nevoile imediate de finanțare, informeaza Reuters, citeaza ZN.UA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…