- Ministrul suedez de externe Ann Linde a anuntat marti ca a solicitat, in timpul discutiilor cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, ca executia medicului iranian-suedez Ahmadreza Djalali, condamnat la moarte pentru spionaj, sa fie anulata, transmite AFP. Ann Linde a scris pe Twitter…

- Suedia, care va prelua de la Albania presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la 1 ianuarie, doreste revenirea organizatiei la valorile sale fundamentale, transmite marti AFP dupa o convorbire cu sefa diplomatiei suedeze, Ann Linde. In interviul acordat agentiei, Linde…

- Iranul a condamnat "ferm" atacul cu cutitul care a facut joi trei morti intr-o biserica din centrul orasului Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP. "Condamnam ferm atacul terorist de astazi de la Nisa", a scris pe Twitter ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif. "Trebuie sa…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept „animale” un grup de manifestanti, cerând aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri în timpul protestelor, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.„Bagati aceste animale în închisoare,…

- Presedintele Donald Trump prezinta ''simptome usoare'' de COVID-19 si isi desfasoara activitatea din izolare, dar este nevoit sa-si suspende campania electorala pe teren, potrivit unor oficiali ai Casei Albe citati de mass-media, relateaza vineri Reuters si AFP. Doua persoane avizate in privinta starii…

- Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anuntat ca a purtat "discutii constructive separate" cu omologii sai din Armenia si Azerbaidjan pe fondul luptelor ce au loc in disputata regiune Nagorno-Karabah, in timp ce Rusia a criticat sprijinul promis de Turcia Azerbaidjanului in conflict, relateaza…

- ​Iranul a anuntat sâmbata executia luptatorului de greco-romane Navid Afkari, care a fost condamnat la moarte pentru înjunghierea unui agent de securitate în timpul protestelor antiguvernamentale din 2018, transmite presa internationala citata de Agerpres.În conformitate…