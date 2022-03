Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez, Magdalena Andersson, a facut cunoscut marti ca guvernul sau doreste sa consolideze capacitatile militare ale tarii si sa accelereze reinarmarea acesteia deja in curs, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa invazia Ucrainei din aceasta dimineața, NATO, prin vocea secretarului general Jens Stoltenberg, a condamnat cu fermitate azi, 24 februarie, atacul „nesabuit și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei”, ce pune in pericol nenumarate vieti de civili. Anunțul NATO dupa invazia Ucrainei din aceasta dimineața…

- Intr-o declaratie pentru CNN Turk, fostul comandant al fortelor terestre al SUA, Ben Hodges, a afirmat ca in doua saptamani Rusia va lansa o operatiune militara impotriva Ucrainei si a adaugat: "Nu cred ca va fi o operatiune ampla. Cred ca va fi o debarcare in Marea Neagra si Marea Azov", potrivit…

- Marea Britanie va trimite „un mic numar” de militari in Lituania, a anuntat Ministerul Apararii britanic luni, in contextul tensiunilor regionale legate de comasarea de trupe ruse in apropiere de frontiera ucraineana, relateaza AFP. „In spirit de solidaritate, Regatul Unit va trimite un mic numar de…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…

- Prim-ministrul Magdalena Andersson a anuntat luni ca in Suedia se vor aplica noi masuri pentru reducerea numarului de cazuri de Covid-19, serviciile de sanatate fiind in prezent suprasolicitate, relateaza Agerpres. „Situatia s-a deteriorat, fara indoiala. Nivelul infectarilor in Suedia este la un maxim…