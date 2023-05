Suedia a câștigat Eurovision 2023. Loreen a mai luat marele trofeu și în anul 2012 Suedia a caștigat finala Eurovision 2023 cu 583 de puncte, din care 243 acordate de public. Republica Moldova s-a clasat pe locul 18 cu piesa „Soarele și luna”, interpretata de Pasha Parfeni.Loreen, reprezentanta Suediei, a caștigat Eurovision 2023 cu „Tattoo”, o melodie despre iubire. In anul 2012, Loreen a caștigat Eurovision cu piesa „Euphoria”. Din partea juriului național, Loreen a primit 340 de puncte, iar din partea publicului 243 de puncte.Reprezentanta Sudiei a fost inca de la inceput favorita oamenilor, cantareața fiind pe primul loc in urma preferințelor la casele de pariuri. Pe locul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

