Sudul și estul țării sunt supuse unor avertizări de inundații. Care sunt județele vizate Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru sudul și estul țarii. Pana la ora 16:00 este activ un cod portocaliu pentru cursuri de apa din județele Botoșani și Iași, informeaza Rador. De asemenea, sunt emise coduri galbene de inundații pentru județele Argeș, Olt, Teleorman, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Timiș, valabile pana la ora 12:00.

