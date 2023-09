Stiri pe aceeasi tema

- Familia baiatului se afla in casa ei de vacanța din Aldea del Fresno, la vest de Madrid, cand furtuna care a provocat cel puțin cinci victime in Spania a lovit cu putere duminica, informeaza The Guardian.Alarmați de inundațiile rapide, ei s-au urcat in mașina duminica noapte, dar in curand s-au trezit…

- De la Havana la Moscova? Guvernul cubanez a afirmat luni ca a identificat o „rețea rusa de trafic de persoane” care urmarea recrutarea de cubanezi pentru „operațiuni militare in Ucraina” și ca a inițiat proceduri penale impotriva celor implicați. Ministerul cubanez de Interne „lucreaza pentru a neutraliza…

- Angajatii din Finante si ANAF sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, sindicalistii anunta daca opresc activitatatea. Bugetarii sunt nemultumiti ca, dupa 10 zile de proteste, Guvernul nu a facut ce a promis. Nu sunt de acord cu ordonanta care prevede taieri salariale si restructurari la stat.…

- Sindicaliștii din poliție se plang de inechitațile salariale din sistem și spun ca unii polițiști au salarii mai mici decat colegii lor de același rang și care fac aceeași munca, intrucat au fost incadrați pe baza altei legi. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual…

- Singapore va executa vineri o femeie pentru prima data in aproape 20 de ani, una dintre cele doua execuții planificate pentru aceasta saptamana, scrie The Guardian.Saridewi Djamani, cetațean singaporez, a fost condamnata la pedeapsa capitala obligatorie in 2018, dupa ce a fost gasita vinovata de deținerea…

- Atacatorul este acum in mainile oamenilor legii. In Serbia, la aproape doua luni de la atacurile care au ingrozit țara, cetațenii au predat aproape 110 mii de arme, dupa amnistia anunțata de președintele Vucic. Criminalul a provocat un incendiu ca sa nu fie gasit dupa ce a tras zeci de gloanțe cu mitraliera…

- Cel puțin 11 persoane au murit, 20 sunt date disparute și peste 2.000 au ramas fara adapost dupa ce un „ciclon extratropical" a lovit regiunea braziliana Rio Grande Do Sul, potrivit autoritaților locale, noteaza CNN.Deplasandu-se in regiunile cele mai afectate din regiune, autoritațile guvernamentale…

- Nici Nicolae Ciuca, nici secretarul general al partidului, dar nici cei patru vicepreședinți PNL nu se regasesc in guvernul condus de Marcel Ciolacu. „Am cantarit foarte bine ce facem, oamenii cu atribuții importante trebuie sa fie la partid pentru ca vine perioada electorala si oamenii specializati…