Stiri pe aceeasi tema

- "Am facut multe progrese privind acordul de retragere (...), dar exista inca lacune pe care trebuie sa le acoperim. De aceea, astept cu nerabdare sa se intensifice negocierile si sa ne asiguram ca suntem in cea mai buna pozitie pentru a obtine cel mai bun acord'', a declarat Dominic Raab, alaturi…

- Guvernul a aprobat o serie de modificari propuse de Ministerul Afacerilor și Internelor (MAI), referitoare la regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, respectiv prevederile care stabilesc conditiile de calatorie in strainatate a cetateanului roman minor. Astfel, parintele va avea…

- Republica Moldova a semnat un acord de imprumut in valoare de 12 milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) pentru procurarea a 180 de ambulante. Acordul a fost semnat de premierul Pavel Filip si guvernatorul BCE, Rosa Maria Sanchez-Yebra Alonso.

- Oficialii UE și-au pierdut toate speranțele ca acordul de Brexit cu Marea Britanie va putea fi semnat la Consiliul European din luna octombrie, relateaza cotidianul britanic The Independent, citand surse din cadrul Uniunii Europene, scrie Mediafax.

- Gestionarea problemei migratiei, care face obiectul unui fragil acord incheiat vineri la un summit pe aceasta tema la Bruxelles, va fi dosarul prioritar al presedintiei semestriale austriece a Uniunii Europene, ce incepe duminica, relateaza AFP, care prezinta dosarele prioritare. Austria a…

- Județul Satu Mare s-a infrațit in data de 24 iunie cu Districtul Ostalb din Landul Baden-Wurttemberg, Republica Federala Germania. Acordul de infrațire dintre cele doua județe a fost semnat intr-un cadru festiv la Consiliul Județean Satu Mare. In deschiderea festivitații au fost intonate imnurile Romaniei,…

- Ministrul grec de Externe, Nikos Kotzias, si omologul sau macedonian Nikola Dimitrov, au semnat duminica un acord prin care numele fostei republici iugoslave devine "Republica Macedonia de Nord", potrivit Mediafax.ro.

- Donald Trump ar fi decis retragerea SUA din Acordul nuclear semnat cu Iranul. Informația a fost publicata de The New York Times, care scrie ca președintele american l-a informat pe Emmanuel Macron cu privire la aceasta decizie. Surse citate de publicația americana The New York Times scriu ca președintele…