- Petrolul - FCSB 2-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a criticat dur 7 jucatori dupa ce echipa lui a fost egalata, deși a condus cu 2-0. Lixandru, Djokovic, Miculescu, Ganea, Olaru, Compagno, Tarnovanu, Dawa și Ngezana au fost aspru criticați de Becali pentru prestațiile din meciul cu Petrolul.…

- Gazeta prefațeaza Petrolul - FCSB prin prisma a 3 dueluri-cheie, care pot decide meciul de pe „Ilie Oana”. Petrolul - FCSB se disputa azi, de la 20:30, in runda a 14-a din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 1. Zima vs. Tarnovanu…

- FCSB primește luni, de la ora 21:00, vizita celor de la Universitatea Cluj, in partida care incheie runda cu numarul 11 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - U Cluj, live de la 21:00 Click aici pentru statistici FCSB - U…

- Petrolul joaca acasa cu Hermannstadt, de la ora 18:15, in etapa #10 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Petrolul - Hermannstadt, live de la ora 18:15 Click AICI pentru statistici! Petrolul -…

- Doua faze controversate și indelung analizate au avut loc in meciul dintre CFR Cluj și Petrolul, caștigat de gazde la limita, 1-0.In minutul 32, portarul Razvan Sava, dupa ce a respins mingea, l-a impiedicat pe Alexandru Musi, in timp ce petrolistul se indrepta catre balon. De asemenea, in minutul 48,…

- Petrolul joaca acasa cu Oțelul , de la ora 18:30, in etapa #8 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Petrolul - Oțelul, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici! Petrolul - Oțelul, echipe…

- Goncalo Gregorio (28 de ani) a deschis scorul in minutul 22 al meciului Dinamo - Petrolul, profitand de o gafa uriașa a lui Seniko Doua (21 de ani). Zoran Petrovic (26 de ani) a egalat dupa alta greșeala, de aceasta data in defensiva „cainilor”. Dinamo a controlat prima parte a partidei de pe arena…

- Messi, din nou marcator pentru Inter Miami. El a ajuns la 8 goluri pentru echipa lui David BeckhamUn nou gol al argentinianului Lionel Messi, campionul mondial, al 8-lea in cinci meciuri, a ajutat-o pe Inter Miami sa se califice in semifinalele Cupei Ligii, invingand-o cu 4-0 pe Charlotte, vineri,…