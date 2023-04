Deoarece cartoful se numara printre alimentele alcaline, sucul de cartofi cruzi combate acidul excesiv de la nivelul sistemului digestiv, ajutand totodata la calmarea durerilor de stomac. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Sucul de cartofi cruzi are proprietati vindecatoare si antiacide, ceea ce il face eficient in tratarea gastritei (cronice sau acute), a colitei, a ulcerelor gastrice si intestinale, calmand si cicatrizand mucoasele digestive. In plus, inhiba dezvoltarea bacteriei…