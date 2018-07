Stiri pe aceeasi tema

- La Viena, in capitala Austriei, a debutat vineri, 15 iunie, manifestarea intitulata ”Bucovina saluta Viena!” inclusa in programul național ”Romania saluta Viena!” derulat cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Delegația județului Suceava condusa de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a…

- Producatorii agricoli care au obtinut succese in afaceri, dar si actorii care au contribuit la promovarea agriculturii si dezvoltarii rurale au fost premiati vineri seara, 25 mai, in cadrul Galei AIPA-2018.

- Ambasadorul Germaniei la București, Excelența Sa Cord Meier-Klodt, a efectuat vineri o vizita oficiala in județul Suceava cu scopul de a identifica oportunitați de afaceri in zona. Diplomatul german a avut intilniri la Palatul Administrativ cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul…

- Primaria municipiului Suceava se va asocia cu Consiliul Județean pentru realizarea Parcului industrial Bucovina 1 in zona Aeroportului Salcea la Centrul Economic Bucovina. Primaul Ion Lungu a declarat ca a discutat cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dar și cu primarii de Salcea și…

- In primele 4 luni din 2018, Aeroportul Suceava a avut 95.930 de pasageri, fața de 50.666 in perioada similara din 2017 și de 3.660 in cea din 2016. Declarația ii aparține președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a spus ca de la inceptul anului și pana in prezent s-a depașit cifra de 100.000…

- Adjunctul șefului Misiunii SUA in Romania, Abigail Rupp, a inaugurat miercuri 25 aprilie, Raftul American la Biblioteca Bucovinei in prezența președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a prefectului Mirela Elena Adomnicai, primarului Sucevei Ion Lungu, directorului Gabriel Carabuș dar și a…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, ii invita liberali la dialog, sperand ca astfel sa se ajunga la o solutie in ceea ce priveste orgoliile politice din sedintele de plen. Acesta crede ca maramuresenii sunt satui de dezbateri sterile si polemica fara rezultat. “Am decis azi sa…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, va propune conferirea post-mortem a titlului de cetațean de onoare al județului pilotului Marii Uniri, Vasile Niculescu. Gheorghe Flutur a precizat ca in urmatoarea ședința a Consiliului Județean va veni cu doua propuneri pentru a fi ...