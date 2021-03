Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe romanești, CS Minaur Baia Mare și HC Dunarea Braila, joaca intre ele in sferturile de finala ale Cupei EHF European League la handbal feminin. Prima manșa a avut loc sambata, 27 martie, la Braila (scor 24-31 pentru Minaur – FOTO), iar revanșa este programata sambata, 3 aprilie, incepand…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe Sporting Lisabona, cu scorul de 32-31 (17-12), intr-un meci din Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Dinamo a obtinut o frumoasa victorie de palmares, in fata unei echipe calificate in faza urmatoare a competitiei. Sporting a…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- HC Dunarea Braila s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 36-32 (17-13), sambata, pe teren propriu, intr-un meci decisiv din Grupa D. Dunarea, care era obligata sa castige pentru a merge…

- CS Minaur Baia Mare a facut un pas mare spre sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, prin victoria categorica reusita in fata formatiei norvegiene Storhamar Handball Elite, cu scorul de 40-27 (19-11), la Baia Mare, in Grupa C. La acest success au contribuit din…

- O victorie cu Siofok ar plasa Braila in postura de mare favorita la calificare. Cei doi golgeteri ai formațiilor nu joaca Dunarea Braila a avut un start excelent in grupa D a EHF European League. Dupa victoria cu Fleury, 29-27, echipa antrenata de croatul Neven Hrupec s-a intors cu un punct din Rusia,…

- CS Minaur Baia Mare a debutat cu o victorie in Grupa C a competitiei feminine de handbal EHF European League, 33-29 (14-13) cu echipa norvegiana Storhamar Handball Elite, sambata, in Sala Polivalenta ”Lascar Pana” din Baia Mare. La acest success și-au adus contribuția sucevenii Costica Buceschi, din…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 29-27, echipa franceza Fleury, in prima etapa a grupei D a EHF European League, potrivit news.ro. Citește și: Se complica situația pentru sistemul sanitar din Romania: Au aparut primele cazuri de gripa…