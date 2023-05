Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile, salvatorii hunedoreni au intervenit in 186 de situații de urgența. Fața de intervalul anterior s-a constatat o creștere a numarului de incendii, cele mai multe produse in gospodarii. „In ultimele 72 de ore, echipajele operative din cadrul ISU Hunedoara…

- Pompierii s au deplasat la un accident rutier in care un autoturism ar fi parasit partea carosabila cu trei ocupanti la bord pe raza localitatii Malureni.Salvatorii intervin cu o autospeciala de interventie, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD de prim ajutor calificat si terapie intensiva…

- Pompierii se deplaseaza la un accident rutier in care un autoturism a parasit partea carosabila cu trei ocupanți la bord pe raza localitații Malureni. Salvatorii intervin cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare, doua ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat și terapie intensiva…

- Sambata, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțat un accident petrecut intr-o zona impadurita, greu accesibila, din localitatea Nucșoara, comuna Salașu de Sus.Un barbat in varsta de 57 de ani a fost prins sub tractorul pe care il folosea la transportul de material lemnos.In urma…

- Soferul unui tir incarcat cu cereale a murit dupa ce s-a rasturnat in urma ciocnirii cu un alt TIR. In accidentul care a avut loc joi noapte, pe DN 2A, in localitatea Harșova, a fost implicat si un autoturism, scrie Agerpres. Conducatorul autoturismului a fost ranit usor si a fost transportat la spitalul…

- Eveniment Accident rutier pe raza localitații Moldoveni / Mașina serios avariata, șoferul a scapat cu contuzii ușoare mai 4, 2023 09:00 Joi dimineața, inca un alt accident rutier s-a produs in comuna Islaz, dupa ce luni, trei barbați au ajuns la spital in urma unui eveniment rutier. De data aceasta,…

- Eveniment Accident rutier cu trei victime la Zimnicea aprilie 19, 2023 19:02 Trei persoane au ajuns la spital, cu diferite traumatisme, in urma unui accident rutier produs miercuri in orașul Zimnicea. Au fost implicate doua autoturisme, pompierii intervenind cu o autospeciala de stingere, un SMURD,…

- Cinci tineri au ajuns la spital, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier produs in județul Suceava. Mașina in care se aflau s-a infipt intr-un cap de pod. Accidentul s-a produs intre localitațile sucevene Dumbraveni și Verești. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul…