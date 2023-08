Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si altul a fost resuscitat dupa ce au ramas blocati intr-o fosa septica in constructie. Incidentul a avut loc miercuri in satul Saticul de Jos din comuna argeseana Rucar. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de interventie la incendii, o autospeciala de transport persoane si…

- O barbat a murit, iar un altul a fost ranit, dupa ce au fost loviti, marti, de o masina pe o strada din orasul Vicovu de Sus din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, cei doi pietoni au fost acrosati de o autoutilitara.…

- Doua persoane care se aflau pe o motocicleta au murit, vineri dimineata, dupa ce au intrat in coliziune cu un camion, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul a avut loc, in jurul orei 5.00, pe raza localitatii Maritei din comuna Darmanesti, cele…

- Sase persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme, luni seara, in localitatea Dumbrava din comuna Itesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala de stingere, Descarcerarea si doua ambulante de la Serviciul…

- Accidentul a avut loc in comuna Orbeasca de Jos, in eveniment fiind implicate doua autoturisme in care se aflau, in total, cinci persoane, intre care doi copii. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un cap de pod, fiind grav avariat, relateaza News.ro. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru…

- Astazi, pe 4 august 2023, o masina cu un barbat de 65 de ani si o femeie de 60 de ani a avut o coliziune cu un tren de marfa in zona localitatii Vicsani, comuna Musenita, judetul Suceava. Femeia a murit incarcerata sub locomotiva. Conform unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din…

- Cinci persoane, dintre care un minor, au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism pe drumul national DN 17, in zona Pasului Mestecanis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. La fata locului au intervenit…

- Doi tineri au decedat in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 17, pe raza localitatii Ilisesti, au anuntat marti reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.