Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara a fost lovita de tren, la o trecere de nivel cu calea ferata, pe raza comunei Scheia din judetul Suceava.Potrivit informatiilor, in autovehicul se aflau doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii. Din nefericire, aceasta a decedat. A doua persoana este incarcerata…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident produs astazi in zona șoselei de centura a Sucevei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion. In urma impactului o singura persoana a fost ranita. La fața locului a intervenit…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident produs astazi in zona șoselei de centura a Sucevei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion. In urma impactului o singura persoana a fost ranita. La fața locului a intervenit…

- O persoana a decedat si alta a fost grav ranita in urma unui accident rutier petrecut miercuri dimineata pe raza localitatii Putna, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victimele, doi tineri in varsta de 25, respectiv 24 de ani au…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier s a produs la trecerea de pietoni de la Doraly Mall. Impactul s a soldat cu o victima, pieton.La fata locului s a deplasat o ambulanta…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea General Scarisoreanu.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o caruta.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava a sustinut, in perioadele de primavara/toamna, numeroase campanii de prevenire a incendiilor care au drept cauza focul deschis efectuat pentru arderea miristilor, a resturilor menajere ori a vegetatiei uscate, atat prin emiterea…

- In ziua de 13 octombrie 2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Echipaje cu autospeciale de intervenție cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Bradu, G.I. Stolnici, G.I. Topoloveni și…