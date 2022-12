Suceala băncilor. Boom-ul marilor concedieri Dupa ce și-au readus angajații la birouri, o serie de banci importante planuiesc acum sa-i dea afara. Morgan Stanley este ultima banca care a dezvaluit reduceri de personal, dar cel puțin deocamdata povestea este mai degraba despre taieri decat despre reduceri. Bancherii de investiții și birourile de tranzacționare raporteaza ca onorariile din strangerile de fonduri […] The post Suceala bancilor. Boom-ul marilor concedieri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca Romania are cel mai mic preț la carnea de porc din Europa și in niciun caz nu sunt motive sa se scumpeasca in perioada urmatoare. Din contra, au inceput sa apara și reduceri la comercianți. Ministrul spune ca nu este cazul ca populația sa se sperie și sa…

- E drept, dobanzile la depozite sunt platite sub inflație, iar de credite ne plangem ca sunt scumpe. Pana și Isarescu le-a cerut bancilor sa mai urce dobanzile la depozite. „Le-am spus de mai multe ori bancilor ca trebuie sa creasca dobanzile la depozite. Nu au facut-o! Le mai spun odata! Daca nu o vor…

- Magazinele din Iulius Mall s-au pregatit special pentru ca tu sa ai parte de inca o sesiune de shopping, care sa-ți aduca și mai multe bucurii.Astfel, Black Friday continua cu reduceri de pana la 70%, la o gama extinsa de produse ale brandurilor de haine, accesorii și incalțaminte, decorațiuni, ...

- Black Friday este momentul perfect pentru a cumpara produse de calitate la reducere. Dar sa fim sinceri: poate fi și un pic de circ. Cu toata lumea care se lupta pentru a obține cele mai bune oferte, este ușor sa fii luat și sa ajungi sa cumperi ceva de care nu ai nevoie cu adevarat. Deci, cum poți…

- Mark Zuckerberg, aflat in topul miliardarilor lumii, pregatește concedieri masive la Facebook, o masura fara precedent in istoria de 18 ani a firmei. Concedieri masive la Facebook, pregatite de Zuckerberg. Cota de piața a companiei s-a prabușit cu 70% Decizia conducerii are legatura, cel mai probabil,…

- Ziua celor mai mari reduceri din an este asteptata cu nerabdare de milioane de romani, in ciuda crizei si cresterii generale a preturilor. In Statele Unite Black Friday este intotdeauna in vinerea de dupa Ziua Recunoștinței, anul acesta fiind pe 26 noiembrie. In Romania, insa, data este stabilita de…

- Cand e Black Friday 2022 la eMAG, Altex sau Flanco? Blackfriday are loc in luna noiembrie și este cel mai așteptat eveniment de shopping. In fiecare an, magazinele vin cu diferite reduceri și oferte greu de refuzat. La ce ora incepe și ce ofera marile magazine, aflați in randurile urmatoare. Cand incepe…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a evidențiat faptul ca Moldova se dezvolta prin fondurile europene atrase in aceasta regiune și prin demararea marilor proiecte de infrastructura. Ioan Balan a aratat ca lipsa investițiilor publice și private au ținut Moldova…