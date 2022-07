Stiri pe aceeasi tema

- Investitia unei sume considerabile de bani intr-o proprietate imobiliara de lux va reprezenta intotdeauna o miscare buna pentru cei care isi permit financiar astfel de investitii. Zona de Luxury Real Estate se adreseaza investitorilor care doresc confort, stil exclusivist si lux intr-o zona privilegiata.…

- Piața imobiliara din Republica Moldova iși va reveni in scurt timp, chiar daca acest lucru se va intampla treptat și, la inceput, cu mai puține vanzari de apartamente și case decat inainte de 24 februarie. Dezvoltatorul imobiliar Ceslav Ciuhrii a vorbit in cadrul ultimei emisiuni Business UP, de la…

- Producatorul Olimp recheama preventiv produsul " Alesto Mix seminte, 200g" , din motive ce tin de siguranta consumatorului.Au fost scoase de la vanzare mai multe loturi, cu suspiciune de prezenta Salmonella., anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Anuntul ANSVSA…

- Apartamentele din București care se vand cu peste 3 milioane de euro. Piața locuințelor de lux din Romania pare a se alinia la tendințele internaționale, iar tot mai multe apartamente și case din aceasta categorie s-au majorat foarte mult. Cine le cumpara insa, afla din randurile de mai jos! Apartamentele…

- Compania a semnat in anul 2021 si in prima parte a anului 2022 designul interior pentru peste 3.500 de metri patrati de hoteluri si restaurante in Romania. ”Investitia medie in amenajare, la nivelul hotelurilor nou inaugurate in Bucuresti si in alte orase mari ale tarii, este intre 600 – 1.000 euro…

- Compania ieseana care administreaza platforma educationala Adservio a obtinut o finantare de doua milioane de euro de la fondul de investitii Catalyst Romania, banii urmand a fi utilizati pentru extinderea firmei, inclusiv la nivel international. Platforma Adservio are o experienta de 14 ani pe piata…

- Jocuri murdare pe piața imobiliara din București, acolo unde companiei Nordis, unul din cei mai importanți dezvoltatori imobiliari, i se insceneaza o insolvența. La mijloc e vorba de o cerere de insolvența care a fost depusa, insa a fost restrasa chiar in cursul acelei zile. Fii la curent…

- Grupul SOFTONE, lider in industria business software, prezent și pe piața din Romania, iși consolideaza poziția pe piața aplicațiilor de enterprise mobility și anunța achiziționarea a 100% din acțiunile REGATE, o companie specializata in dezvoltarea soluțiilor de mobilitate a afacerilor. Investiția…