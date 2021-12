Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca.Social-democratii…

- Armin Laschet si-a asumat sâmbata 'responsabilitatea' esecului taberei sale conservatoare la alegerile federale din Germania de la sfârsitul lunii septembrie, admitând ca partidul sau trebuie sa se pregateasca sa intre în opozitie, dupa 16 ani în care s-a aflat…

- Social-democratii (SPD), care au obtinut cel mai bun scor in alegerile din Germania, Verzii si Liber-Democratii (FDP) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord preliminar in vederea formarii unui guvern, relateaza AFP, Reuters si DPA. "Am reusit efectiv sa ne punem de acord asupra unui document. Este…

- Olaf Scholz este social democratul care ar putea deveni noul cancelar al Germaniei, si care a reusit sa „reinvie” partidul istoric SPD. Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica, impunandu-se la limita in fața coaliției de centru-dreapta a Angelei…

- Delegația Romana PSD din Parlamentul European saluta victoria candidatul SPD, Olaf Scholz, pentru caștigarea alegerilor din Germania. Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica. “Caștigarea alegerilor din Germania de catre candidatul SPD, Olaf Scholz,…

- Olaf Scholz, candidatul social-democratilor (SPD) la functia de cancelar al Germaniei, este de parere ca estimarile privind rezultatul alegerilor legislative de duminica ii confera partidului sau mandatul de a forma viitorul guvern, relateaza DPA. "Cred ca putem obtine un mandat pentru a revendica formarea…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

