- Lino Golden este mai indragostit ca niciodata. Artistul a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce s-a mutat cu noua sa iubita. Cei doi petrec, acum, foarte mult timp impreuna. Cum se ințeleg cei doi, dar și ce ganduri de viitor au.

- Diana Guresoaie face cum face și apare din nou in vizorul camerelor de filmat! De aceasta data, PAPARAZZII SpyNews.ro au surprins-o pe fosta iubita a lui Cristi Tanase pe picior greșit! In timp ce lua masa in oraș, in compania unei prietene, gesturile sale au facut-o sa uite de codul bunelor maniere.…

- Relația dintre Gerard Pique și Clara Chia Marti devine tot mai complicata. „Marca” a publicat cateva imagini și informații care au infuriat-o pe tanara de 23 de ani. Pozele cu Shakira au ramas pe biroul fotbalistului. Iar acesta nu este singurul motiv de conflict intre cei doi. Pozele cu Shakira au…

- Eliminari neașteptate au avut loc in ediția din 29 septembrie a emisiunii „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, de la Pro TV. Actorul Alex Bogdan nu a mai facut fața competiției și a cerut sa fie eliminat, iar Mara Banica a fost infranta la una dintre probe și a fost trimisa acasa. Alex Bogdan a strigat…

- Pentru ca a refuzat sa mearga cu el, un baiat de 18 ani și un complice al acestuia a urcat-o cu forța pe fosta lui iubita in masina si a transportat-o zeci de kilometri, la locuinta lui din judetul Galati.

- La data de 17 septembrie 2022, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 30 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in noaptea de 16/17 septembrie, in timp ce se aflau in locuința comuna din…

- Barbatul de 43 de ani care, in luna mai, si-a ucis iubita langa Cluj si apoi i-a abandonat cadavrul intr-o localitate din judetul Bihor, a fost trimis in judecata de procurorii clujeni. Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca un barbat a fost trimis…

- Oamenii de știința spun ca, dupa ce o relație se termina, creierul nostru tinde sa „uite parțile rele și sa se concentreze pe cele bune”. Pentru ca nostalgia are un mod de a adauga un plus de tandrețe tuturor amintirilor noastre. Iata cateva femei celebre de la Hollywood care dovedesc ca fostul lor…