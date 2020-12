Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de volei feminin CSM Lugoj a cedat ieri dupa patru seturi in duelul cu CS Medgidia, ultimul din turneul 3, organizat chiar in sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din municipiul de pe Timis. Dupa ce au invins Voluntariul in primul meci al turneului de acasa, 1-3 a fost scorul pe seturi inregistrat…

- CS Medgidia sustine doua partide la turneul de la Lugoj al Diviziei A1.Formatia feminina de volei CS Medgidia a debutat in aceasta seara la turneul 3, de la Lugoj, al Diviziei A1, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSO Voluntari 2005, de care au dispus…

- Polițiștii gorjeni cauta doua tinere care au disparut de la domiciliu saptamana trecuta. In primul caz, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de catre o femeie din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul ca fiica sa, Negrea Dana Alexandra, de 21 de…

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau a invins, joi, formatia FC Arges, scor 3-0, in singurul meci din grupa a treia din cadrul celui de-al doilea turneu al Diviziei A.Scorul pe seturi a fost 25-11, 25-20, 25-18. Celelalte doua partide ale grupei, programate in 6-7 noiembrie, intre…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizați, joi, despre dispariția unei femei de 71 de ani, de pe raza localitații Lenauheim. Joi, Rozalia Neamț ar fi plecat de acasa, iar pana in prezent nu a mai revenit. Pensionara are inalțime 1.65 m, 40 kg, ochi caprui, fața ovala, par carunt…

- Comitetul Local de Combaterea Bolilor a declarat cel de-al doilea focar de pesta porcina africana, din Timis, dupa ce in urma cu o zi a fost depistat primul focar, in localitatea Gavojdia. Cel de-al doilea focar se afla pe teritoriul localitatii Remetea Mare.”In urma examinarii unor probe…

- Increderea consumatorilor ar putea suferi o noua lovitura, fiind posibil ca populatia sa fie nevoita sa reduca activitatea sociala si sa lucreze din nou de acasa in momentul in care va veni al doilea val al pandemiei, considera Radu Puiu, analist al XTB Romania.

- A inceput școala, dar nu cu toți elevii la cursuri. In afara de școlarii care sunt in izolare sau carantina pe timpul pandemiei de Covid-19, ori au membri ai familiei cu boli cronice, in Timiș sunt și aproape 360 de copii ai caror parinți au cerut ca aceștia sa faca școala online, de acasa. Unul dintre…