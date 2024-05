Stiri pe aceeasi tema

- Global Records, cea mai mare casa de discuri independenta din Europa de Est, a anunțat achiziționarea completa a editorului de muzica american independent Honua Music. Inființata in 2008 de Ștefan Lucian Gitița din Constanța, Global Records s-a impus ca un jucator important pe scena muzicala internaționala,…

- Ciclonul care a provocat furtuni puternice in Europa in ultimele zile se apropie de Romania, aducand cu sine ploi torențiale, vant puternic și descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza ca, deși impactul va fi mai redus fața de alte zone europene, instabilitatea atmosferica va fi semnificativa.…

- 9 Mai – zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 și, in egala masura, și pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline. Ziua Europei, sarbatoarea anuala a pacii și unitații in Europa, va fi marcata și anul acesta, la Targoviște! Astfel, joi, 9 mai, incepand cu ora…

- Bulgaria a luat o decizie ingrijoratoare care amenința sa submineze principiile și valorile spațiului Schengen. De la 1 aprilie, statul european va incepe sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși, deschizand astfel calea pentru intrarea necontrolata a acestora in Europa. Aceasta mișcare brusca…

- Un cunoscut economist explica modul in care, egale in 2008, inaintea marii crize, economiile Uniunii Europene și Statelor Unite au evoluat total diferit. Dupa criza, americanii au crescut constant, in timp ce europenii s-au plafonat și au intrat in declin.

- O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai asteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunta lista completa a artistilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc i n perioada 14 17 martie,…