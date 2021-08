Succes: Producţii româneşti premiate la Festivalul de Film de la Sarajevo. Cine a primit „Inima” Documentarul regizorului Vlad Petri ”Acelasi vis” (”The Same Dream”) a obtinut Mentiunea Speciala a Juriului in cadrul celei de-a 27-a editii a Festivalului de Film de la Sarajevo, conform site-ului evenimentului. Premiul Inima Sarajevo pentru cel mai bun film din competitia studenteasca, al carei juriu a fost prezidat de regizorul Ivan Bakrac din Muntenegru, a fost acordata productiei regizorului Alexandru Mironescu ”Planuri de vacanta” (”Summer Planning”), distinctia fiind insotita de un premiu in valoare 1.000 de euro. Menționam ca trofeele inmanate in cadrul Festivalului au avut forma de inima.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 407 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 337 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 20 sunt de import: 12 - Italia, 2 - Romania, 1 - Marea Britanie, 1 - Germania, 1 - Franța, 1 - Egipt, 1- Muntenegru, 1 - Turcia.

- Selectionata Romaniei a invins Cehia cu scorul de 36-27 (24-12), duminica, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru). Tricolorele au incheiat cu victorii pe linie, dupa 28-26 cu Franta, 27-24 cu Germania si 36-27 cu Cehia. Pentru…

- 17 ani mai tarziu, Romania. Oxidul de etilena provoaca isterie in industria alimentara. Peste un milion de inghețate sunt retrase de pe piața din cauza contaminarii cu pesticidul periculos, folosit de aceasta data, ca aditiv alimentar numit guma de caruba. Oxidul de etilena este o substanta gazoasa…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- Unul din patru cetateni ai UE a raportat ca se simte izolat in primele luni ale pandemiei de COVID-19, potrivit unui raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, citat de Agerpres. Raportul contine cele mai recente dovezi stiintifice privind singuratatea si izolarea sociala in…

- Achiziționarea unei mașini noi reprezinta un efort financiar deosebit, uneori peste posibilitațile multor romani. In plus, se știe ca valoarea acesteia scade drastic in primii ani de folosința, motiv pentru care unii opteaza sa-și cumpere o mașina second hand din strainatate.Daca te hotaraști sa faci…

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si...

- CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Principalul obstacol cu ​​care se confrunta astazi apicultorii moldoveni este imposibilitatea de a furniza pe piața volumele necesare de miere. Declarația a fost facuta in studioul Sputnik Moldova de catre președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim.…