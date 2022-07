Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 27 mai, trupa timișoreana The Different Class iși lanseaza cel mai recent material discografic, “Skins”, intr-un concert live electrizant ce va avea loc in Flying Circus din Cluj-Napoca. “Ping Pong”, primul single extras de pe albumul “Skins”, a fost primit cu entuziasm atat de publicul din…

- Echipa Juniorul Suceava a revenit pe primul loc in ierarhia play-off-ului Ligii a IV-a, dupa ce a caștigat, pe terenul de la Ițcani, cu scorul de 4-0, in fața gruparii Șomuzul Preutești, in etapa a doua. Formația antrenata de Laurențiu Berezoschi s-a impus cu ajutorul reușitelor semnate de Andrei Cerlinca…

- Formația ucraineana Antytila a facut echipa cu celebrul cantareț Ed Sheeran, lansand o noua melodie partial filmata si inregistrata pe front, in timpul razboiului declanșat de Rusia, informeaza BBC . Antytila este una dintre cele mai mari trupe muzicale din Ucraina, insa n-a mai cantat pentru ca s-a…

- Formatia de pe litoral este neinvinsa in play off.Echipa de fotbal Farul Constanta II sustine miercuri, 4 mai, meciul din etapa a sasea a turneului play off din Liga a 3 a, seria a treia.Aflata pe locul doi in clasament, cu 44 de puncte, formatia de pe litoral intalneste, de la ora 18.00, in deplasare,…

- București ramane orașul in care PIB/locuitor are cea mai mare valoare, arata datele recent publicate de Institutul Național de Statistica. Pe locul al doilea e Clujul, județ care acum 7-8 ani nu prindea top 3. La capatul celalalt al clasamentului, Vaslui este lider incontestabil, iar pentru cel de-al…

- U-BT Cluj-Napoca a jucat in aceasta seara ultimul meci din sezonul regulat pe teren propriu. Formația antrenata de Mihai Silvașan a invins, marti, dupa prelungiri, formatia SCMU Craiova, scor 100-97 (42-30, 92-92), in meciul restant din etapa a 17-a a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei…

- Formația U12 a celor de la FCSB, alcatuita din jucatori nascuți in 2010, a caștigat, in week-end, turneul „Mundialito”, o competiție dedicata puștilor din aceasta categorie de varsta. In finala, roș-albaștrii au invins-o pe AC Milan, dupa executarea loviturilor de departajare. Dupa un spectaculos 4-4…