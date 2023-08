Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obtinut cinci medalii la editia a XVI-a a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica, desfasurata in perioada 10 - 20 august in Chorzow, Polonia, cu participarea a 53 de tari, informeaza sambata Ministerul Educatiei, conform Agerpres.Medalie de aur si cel mai mare punctaj…

- O tanara care vine din Campia Turzii și a absolvit Colegiul Național ”Emil Racovița” din Cluj-Napoca a fost acceptata la Sorbonne Universite, portail Sciences Formelles, cea mai vestita universitate franceza.”Admiterea la Sorbonne e rezultatul unei munci tenace ce s-a intins de-a lungul intregii perioade…

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei . „Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata…

- Nicio nota de zece la Bacalaureat in Cluj in acest an. Cea mai mare medie, 9.96, au obținut-o doi elevi clujeni, de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” și Colegiul National „Emil Racovita” din Cluj-Napoca. Clujul nu este singurul județ din nord-vestul țarii care nu se poate lauda cu note de zece, o situație…

- In judetul Cluj, potrivit rezultatelor afisate pe edu.ro, sunt 24 de medii de 10. Cei mai multi elevi de 10 (patru) sunt de la Școala Gimnaziala „Ioan Bob” Cluj-Napoca. Alte trei medii de 10 au luat elevii de la Colegiul National „Emil Racovita” și de la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”, ambele din Cluj-Napoca…

- Ministerul Educatiei anunta, duminica, rezultate de exceptie la Balcaniada de Fizica, unde elevii romani au obtinut o medalie de aur, doua de argint si una de bronz. "Vesti grozave de la Balcaniada de Fizica, desfasurata in perioada 23-26 iunie, in Albania", a transmis, duminica, Ministerul Educatiei.…

- La finele saptamanii trecute, Școala Gimnaziala Bogdanești, in parteneriat cu Colegiul National „Stefan cel Mare" Suceava, a organizat a XVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematica "Acolada", adresat elevilor din mediul rural din clasele IV-VIII.Au participat ...