Succes, domnule Burleanu! Joi, cand veti elibera biroul Nu de ieri, de zeci de ani, nu doar la noi, ci in toata lumea, presa umbla cu o lozinca: “L-am criticat pe cutare, dar daca va face o fapta buna, il vom lauda.” Vrajeala, nimeni nu se tine de cuvant! Uite ca Dragnea (mai trebuie sa amintesc ca nu l-am scos niciodata din […] Succes, domnule Burleanu! Joi, cand veti elibera biroul is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

