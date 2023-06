Stiri pe aceeasi tema

- „Potrivit proiectului de lege, producatorii de capsune care isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice si cooperative agricole ar urma sa beneficieze de sprijin financiar in valoare de 10.000 lei/ha, in masura…

- Romania nu mai are industrie! Este semnalul pe care il trage unul dintre ”greii” parlamentului, deputatul Sandor Bende, de la UDMR, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Bende a explicat, la un eveniment organizat de Grupul de Presa MediaUno și Institutul…

- Romania a importat, in primul trimestru din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 240.200 tone echivalent petrol (tep), cu 66,3% (-473.100 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor…

- Cantitatea de lapte de vaca colectata in Romania in primele 3 luni din acest an a fost de circa 290.000 de tone, a anunțat luni Institutul Național de Statistica. Aceasta cantitate s-a „transformat” an lapte de consum (90.000 tone), smantana, iaurt, unt și branzeturi. Producția de unt a avut cea mai…

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Fii…