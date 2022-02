Subvenție de 233 de milioane lei pentru partidele politice din România. Principalele cheltuieli au vizat propaganda și presa Peste 232,7 milioane de lei reprezinta subvenția de stat acordata in 2021 partidelor politice din Romania. Potrivit Autoritații Electorale Permanente, partidele au angajat cheltuieli in procent de 47,62% din totalul sumelor incasate. Cele mai mari sume au fost alocate propagandei și presei. Cei mai mulți bani i-a incasat PSD – 90,3 milioane lei, urmat de PNL (76,5 milioane lei), USR (36,6 milioane lei) și AUR (18,3 milioane lei). „Urmare a monitorizarii de catre Serviciul de urmarire a respectarii destinatiei subventiilor a informațiilor referitoare la cheltuielile angajate de catre formațiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Peste 232 de milioane de lei reprezinta subvenția de stat acordata in 2021 partidelor politice din Romania. Partidele au angajat cheltuieli in procent de 47,62% din totalul sumelor incasate. Cele mai mari sume au fost alocate propagandei și presei.

- Partidele au primit în 2021 subvenții de aproape 235 de milioane de lei, adica aproape 47 de milioane de euro. Cei mai mulți bani i-au primit PSD și PNL, care, în primele noua luni ale lui 2021, din fondurile cheltuite peste jumatate au mers pentru propaganda. PSD a primit, în…

