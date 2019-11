Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei Bistim Dera a utilizat la deratizarea in blocul groazei din Timisoara substanta “Delicia - GASTOXIN”, care are in compozitie fosfura de aluminiu, o substanta foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.

- Substanța folosita la deratizare in Timișoara este extrem de toxica, folosita, de obicei, la prelucrarea cerealelor. La contact, afecteaza plamanii, inima, ficatul și rinichii, mergand pana la edem pulmonar toxic, aritmii și insuficiența cardiaca, a declarat, pentru MEDIAFAX, dr. Tudor Ciuhodaru.Medicul…

- Ioan Sorin Buta, patronul firmei de deratizare din Timisoara, retinut pentru 24 de ore pentru moartea a doi copii si a unei tinere mamici, a recunoscut ca a cumparat otrava pentru deratizare de pe piata...

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Ioan Sorin Buta, patronul firmei care a facut deratizarea in blocul din Timisoara in care doi copii si o femeie si-au pierdut viata, a fost retinut pentru 24 de ore. Avocatul sau a oferit primele informatii din cadrul audierilor, dezvaluind astfel si de unde isi procura Ioan Sorin Buta "marfa".

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca in procesul de deratizare a blocurilor din Timisoara, printre care cel in care trei oameni si-au pierdut viata, exista indicii ca a fost folosita substanta Delicia - Gastoxin care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara a fost retinut in aceasta diminerata de procurori. Intr-unul dintre imobile, situat pe strada Mioriței, in decurs de cateva zile, au murit un copil de 3 ani, un bebeluș și mama acestuia. Ministerul Sanatații a anunțat,…

- Marti dimineata, procurorii l-au retinut pe patronul firmei din Timisoara pentru omor din culpa, vatamare corporala din culpa si trafic de substante interzise. Doi copii si mama unuia dintre ei si-au pierdut viata dupa ce au intrat in contact cu substanta cu care s-a facut deratizarea in bloc.