Subprefectul Emil Draganescu, alaturi de tinerii din judet la intalnirea organizata de Fundatia Judeteana pentru Tineret

Stiri pe aceeasi tema

- FILARMONICA MOLDOVA IAȘI – Stagiunea 2022-2023 Vineri, 21 octombrie 2022, ora 19,00, orchestra simfonica a Filarmonicii „Moldova” din Iași va susține la Casa de Cultura a Studenților, un concert simfonic sub bagheta dirijorului NICOLO FORON (Laureat cu Premiul I la Concursul Internațional de Dirijat…

- Vineri, 14 octombrie, a avut loc Bursa Locurilor de Munca pentru absolvenți, organizata de AJOFM la Casa de Cultura a Studenților din Pitești. Au fost disponibile 578 locuri de munca, din care 60 au fost destinate participanților care au absolvit studii superioare. Consiliul Județean Argeș, prin DGASPC…

- Dezbatere pe tema fenomenului ”Fake News”, organizata la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat saptamana aceasta la o dezbatere pe tema fenomenului ”Fake News”, organizata de G4Media, cu sprijinul Ambasadei…

- Susținut de Primaria Pitești, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Argeș, cu Inspectoratul Școlar, Biblioteca Județeana și Casa de Cultura a Studentilor, proiectul PITASO (targ de ONG-uri) reunește 12 asociații care, alaturi de parteneri, promoveaza implicarea tinerilor in activitați…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) colaboreaza impreuna cu Asociația Europeana pentru Mobilitate (AEM) și Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor (APSTSP) pentru creșterea notorietații Romaniei ca destinație turistica in randul tinerilor care dețin o legitimație…

- 25-27 august: Gala Tanarului Actor, organizata de UNITER la Alba Iulia Cea de-a XXV-a editie a Galei Tanarului Actor HOP va avea loc in perioada 25 – 27 august la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia si va fi transmisa live pe site-ul dedicat evenimentului. Potrivit unui comunicat al UNITER…

- De vineri 12 august pana duminica 15 august, atmosfera se incinge in Craiova, in așteptarea festivalului IntenCity de pe Stadionul Oblemenco. Indiferent de varsta și preferințe muzicale, spectatorii care aleg sa petreaca weekendul in Craiova sunt așteptați la ultimele evenimente din proiectul Summer…

- Inca un sfarșit de saptamana cu evenimente pe scena din Centrul Vechi al Craiovei, in cadrul Summer Fest. Pentru vineri, 5 august, Casa de Cultura a Studenților a pregatit o serie de spectacole care vor debuta, de la ora 19.00, cu un recital muzical. Seara va continua pe ritmuri de dans și in compania…