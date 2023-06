Stiri pe aceeasi tema

- Cei 5 pasageri ai submarinului cautat in Atlantic sunt morti. Au platit 250.000 de dolari sa vada Titanicul Cei cinci pasageri ai submersibilului disparut in apropierea epavei Titanicului sunt considerati morti, a anuntat joi compania OceanGate, organizatoare expeditiei, potrivit AFP, potrivit Agerpres.…

- Informații de ultima ora de la operațiunea de cautare a submarinului Titan, care a disparut in cursul zilei de duminica, 18 iunie, in afundul Oceanului Atlantic! Paza de Coasta a Statelor Unite a declarat joi, 22 iunie, ca o nava subacvatica a localizat un camp de resturi in apropierea Titanicului.…

- Momente dramatice in cautarea mini-submarinului turistic, disparut duminica in adancurile Atlanticului, cu cinci oameni la bord. Teoretic, la aceasta ora, rezervele de oxigen s-ar fi terminat. Insa, operațiunea este in continuare numita "de cautare și salvare".

- Cautari disperate in oceanul Atlantic pentru localizarea submarinului turistic, disparut duminica, in timpul unei expediții la epava vasului Titanic. Cei 5 oameni aflați la bord mai au oxigen pentru cel mult o zi.

- Cei cinci pasageri ai submarinului disparut in Atlantic, pe urmele Titanicului, mai au aproape 30 de ore de oxigen. Sonarele ar fi detectat niste bubuituri in zona unde a disparut submersibilul. E o cursa dramatica si contracronometru, iar sansele ca oamenii sa fie gasiti scad cu fiecare secunda…

- Submersibilul turistic de mare adancime disparut in apropierea epavei Titanicului, cu cinci persoane la bord, mai are „aproximativ 40 de ore de aer respirabil”, a declarat marți capitanul Jamie Frederick de la Paza de Coasta americana. Eforturile de salvare aeriana și navala in apropierea sitului din…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Un scufundator cunoscut pentru faptul ca are experiența in explorarea epavei Titanicului spune ca i s-a cerut sa ajute la efortul de salvare a persoanelor aflate la bordul submarinului disparut in Atlantic dupa ce a anulat in ultima clipa participarea proprie la expediție, relateaza BBC.