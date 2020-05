Subject: FACIAS arată care sunt pașii legali de urmat pentru contestarea amenzilor date în baza ordonanțelor militare Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) transmite celor care considera ca au fost amendați abuziv și doresc sa conteste amenzile primite in baza ordonanțelor militare, care sunt pașii de urmat pentru un astfel de demers. Toate detaliile și baza legala sunt disponibile pe www.facias.ro Persoanele in cauza pot depune contestație la judecatoria din raza teritoriala a locului in care a fost sancționata fapta. Contestația trebuie depusa in termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, alaturi de o serie de documente: copii ale procesului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FACIAS arata care sunt pașii legali de urmat, pentru contestarea unei amenzi, in contextul deciziei CCR privind sancțiunile aplicate in baza ordonanțelor militare Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) transmite celor care considera ca au fost amendați abuziv…

- Autoritatile judetene au aplicat cele mai mici amenzi, in cursul zilei de miercuri, cand CCR a admis sesizarea Avocatului Poporului asupra Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta potrivit Agerpres. Astfel, la nivelul judetului…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) transmite tuturor cetațenilor care considera ca au fost in mod abuziv amendați in perioada starii de urgența, pentru incalcarea prevederilor din ordonanțele militare, ca pot contesta aceste amenzi, in instanța, pana pe data…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta. Legea nu este suficient de previzibila si nu exista criterii clare stabilite…

- Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța de urgența prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonanțelor militare. Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului impotriva OUG 36/2020, actul normativ prin care guvernul a introdus amenzi…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) indeamna la respectarea regulilor impuse de autoritați, dar in același timp, atrage atenția ca tot mai multe persoane reclama ca au fost amendate pe nedrept, scrie Antena 3 . FACIAS a publicat pe site-ul sau, www.facias.ro…

- FACIAS a publicat un ghid cu pașii care trebuie respectați in formularea unei contestații Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) indeamna la respectarea regulilor impuse de autoritați. Cetațenii trebuie sa fie prudenți și responsabili și sa respecte mai mult ca…

- Incepand cu data de 3 aprilie intra in vigoare O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, a anuntat IPJ Calarasi. Astfel, se modifica valoarea amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor fizice si juridice.