- Fostul ambasador german in Rusia, Rudiger von Fritsch, analizeaza intr-un interviu pentru DW modelul de comportament al Kremlinului in cazul Navalnii si explica in ce fel se poate vorbi ferm cu Moscova.

- Rusia va continua propriile verificari referitor la ceea ce s-a intamplat cu liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca Moscovei nu ii place presiunea exercitata asupra ei in acest caz, potrivit Reuters. In conferinta sa…

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a transmis ca a remarcat numeroase declaratii ostile care vizeaza Rusia in ceea ce priveste starea de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, dupa ce Germania a anuntat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, informeaza…

- La un an de la uciderea unui fost combatant rebel ceceno-georgian la Berlin, Germania si Rusia sunt implicate intr-un nou caz care naste intrebari asupra tenebrelor Kremlinului condus de Vladimir Putin. Afland de otravirea opozantului Aleksei Navalnii cu un agent neurotoxic din gama Noviciok, cancelarul…

- Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii. Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…