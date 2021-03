Luni incep simularile la examenul de Bacalaureat din 2021. Simularea la BAC 2021 incepe astazi cu proba la limba și literatura romana. Examenul de simulare, dat in condiții speciale Pandemia de coronavirus a impus ca examenele de simulare de anul acesta sa se desfașoare in condiții speciale. In 78 de licee din toata țara (dintr-un total de 1.577) nu se vor organiza simularile la bacalaureat 2021. Aproape 8.000 de elevi de clasa a XII-a și a XIII-a se afla in aceasta situație. Lista completa a localitaților aflate in aceasta situație poate fi consultata AICI . In cazul localitaților carantinate,…