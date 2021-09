Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțeaza construirea unei creșe in Bistrița. Primaria Bistrița a identificat deja terenul, situat in Subcetate. Creșa va avea 40 de locuri, imparțite in 4 grupe. Consiliul Local al municipiului Bistrița aproba astazi predarea amplasamentului catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pentru construirea unei creșe. Creșa va fi situata in cartierul Subcetate și va avea 40 de locuri, imparțite in 4 grupe. Aceasta va costa peste 12 milioane de lei și va fi finanțata de Ministerul Dezvoltarii, prin Compania Naționala…