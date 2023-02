Stiri pe aceeasi tema

- Armenia si Azerbaidjan au purtat, sambata, la Munchen, cu medierea Statelor Unite, primele discutii din ultimele patru luni pe fondul tensiunilor in crestere legate de regiunea disputata Nagorno-Karabah.

- Președinta Maia Sandu a avut o intrevedere in cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen cu Gitanas Nauseda, Președintele Lituaniei. „Am discutat cu Președintele Nauseda despre situația de securitate din regiune și am apreciat dialogul dintre țarile noastre in mai multe sectoare”, a declarat șefa…

- Diplomatia rusa a acuzat joi Uniunea Europeana (UE) ca alimenteaza "confruntarea geopolitica" prin trimiterea unei misiuni civile menite sa supravegheze frontiera instabila dintre Armenia si Azerbaidjan, zona pe care Rusia o considera sfera sa de influenta, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- „Ma bucur sa vad pe unul dintre marii lideri ai lumii, Președintele Republicii Moldova Maia Sandu la Davos”, a scris Alex Soros pe Twitter, citat de unimedia. Deocamdata, șefa statului nu a scris detalii depsre aceasta intrevedere și nici nu a menționat-o.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,…

- Cel putin 15 soldati au murit si trei au fost grav raniti intr-un incendiu izbucnit la o cazarma din Armenia, a anuntat joi Ministerul Apararii armean, transmite AFP. „Potrivit unor informatii preliminare, 15 militari au murit din cauza unui incendiu care s-a declansat intr-o companie de ingineri si…

- Rusia a precizat vineri ca „atacurile publice” asupra trupelor sale de mentinere a pacii desfasurate in jurul regiunii separatiste Nagorno-Karabah din Azerbaidjan sunt „inacceptabile”, a doua zi dupa ce premierul armean Nikol Pasinian a criticat contingentul, relateaza Reuters.

- ”Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate noua, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunta joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.”Liderii nostri vor aborda aceste probleme in spiritului…

- Prim-ministrul armean Nikol Pasinian a deplans marti pe langa presedintele rus Vladimir Putin incapacitatea militarilor rusi desfasurati in Nagorno-Karabah de a garanta libera circulatie in aceasta regiune disputata intre Erevan si Baku, transmite AFP, potrivit Agerpres.