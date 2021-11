Sub 2.000 de cazuri noi de COVID-19. Scade și numărul deceselor 1.958 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, conform bilanțului provizoriu. De asemenea, au fost raportate 160 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.958 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 160 de decese dintre care 45 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00”, anunța Grupul de Comunicare Strategica. The post Sub 2.000 de cazuri noi de COVID-19. Scade și numarul deceselor appeared first on… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

