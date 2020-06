Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a declarat joi convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza vineri Reuters si AFP,…

- Presedintele Donald Trump a reluat luni criticile la adresa Chinei, afirmand ca Beijingul ar fi putut opri epidemia inainte ca aceasta sa se raspandeasca pe intreg globul si a precizat ca administratia sa realizeaza "investigatii serioase" asupra evenimentelor, informeaza Reuters si AFP. "Facem investigatii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca a semnat un ordin prin care suspenda temporar eliberarea permiselor de rezidenta permanenta (green card-urile) cu scopul de a proteja lucratorii americani, in plina criza generata de noul coronavirus, transmit joi AFP si Reuters. "Tocmai am semnat…

- ​Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus, informeaza miercuri agentiile de presa internationale."Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe…

- Pentru prima data in istorie, numarul americanilor care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de somaj a depasit saptamana trecuta pragul record de sase milioane, in conditiile in care din ce in ce mai multe jurisdictii au introdus masuri de carantina pentru a limita raspandirea coronavirusului,…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

