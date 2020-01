Stiri pe aceeasi tema

- Detasarile repetate din ultimele doua decenii au afectat disciplina in cadrul fortelor speciale americane, se mentioneaza intr-un raport intern publicat marti de Pentagon, care nu a identificat nicio 'problema etica de ordin general' care sa explice incidentele recente ce au afectat reputatia acestor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat la organizarea unui summit in 2020 al liderilor celor cinci tari cu statut de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU - Rusia, SUA, Franta, Marea Britanie si China - pentru a 'apara pacea' si 'civilizatia' in fata instabilitatii in lume, potrivit…

- Deputatii au amendat o lege recenta care declara "teroriste" fortele americane desfasurate din Cornul Africii si pana in Asia Centrala, trecand prin Orientul Mijlociu. Noul text largeste aceasta clasare la Pentagon, la ansamblul fortelor americane, la cei care se fac vinovati de asasinatul lui Soleimani…

- Parlamentul Iranului a adoptat marti in regim de urgenta o lege ce claseaza drept "teroriste" toate fortele armate americane, dupa uciderea in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american, informeaza AFP si Xinhua. In acest sens, parlamentarii iranieni au votat un amendament la…

- Parlamentul Iranului a adoptat marti in regim de urgenta o lege ce claseaza drept "teroriste" toate fortele armate americane, dupa uciderea in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american, informeaza AFP si Xinhua potrivit Agerpres In acest sens, parlamentarii iranieni au votat…

- Israelul a anuntat marti dimineata ca a interceptat patru rachete lansate din Siria vecina, in timp ce media de stat siriene evoca 'explozii care s-au auzit' in apropiere de aeroportul din Damasc, potrivit France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.'Dupa sirenele care au dat semnalul de alarma…

- Cel mai cautat om din lume, liderul organizației teroriste Stat Islamic, a murit in Siria, intr-o operațiune a forțelor speciale americane. Un alt lider a fost ucis luni noaptea intr-o opperatiune similara Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene…

- "In urma atacului asupra pozitiei FAMA (Fortele armate din Mali) de la Indelimane, intaririle trimise la fata locului au gasit 54 de cadavre, printre care un civil", a anuntat ministrul comunicarii, Yaya Sangare, vineri seara pe Twitter.Ministrul a mai vorbit si despre "zece supravietuitori"…